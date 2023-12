La Carrarese riparte, Lucchese ko 1-0

16°, cross di prima di Zanon, torre di Di Gennaro e tocchetto sotto porta di Simeri: basta questo alla Carrarese per l'1-0 sulla Lucchese. I marmiferi chiudono il periodo grigio – due punti in tre gare – e in attesa del Perugia salgono al 3° posto, agganciando il Pescara.

Oltre al gol, il derby offre poco, col meglio ospite al 23°: Rizzo Pinna si prende spazio su Zanon e la piazza di destro, gran risposta di Bleve. Da qui si va dritti al recupero, dove qualche imperfezione degli estremi offre finalmente un po' di brio: Opoola per l'incrociata da ko di Capello, Chiorra respinge corto e a rimbalzo si fionda Schiavi, che brucia Quirini ma senza riuscire a ribadire nella porta sguarnita.

Niente sigillo e anzi, nel ribaltamento, sul mancino dalla mezzaluna di Guadagni c'è Bleve che s'incarta in un bagher, riscattandosi in un balzo felino ad anticipare Tumbarello. Beffa scongiurata e triplice, la Carrarese esulta e riprende la marcia.