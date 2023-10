La Fermana riprende l'Ancona (1-1)

Segnali di vita di qua e di là, Fermana e Ancona è derby vero con pari alla fine giusto. Meglio i ragazzi di Colavitto nel primo tempo, quelli di Protti si fanno preferire nella ripresa. Spagnoli va via sulla destra, Paolucci conclude centralmente. Passa l'Ancona al minuti 19, da fuori area è l'esterno di Clemente a sorprendere Furlanetto. Reazione Fermana: sempre da fuori prova Giandonato, conclusione alta. Ma prima dell'intervallo è già pari: Laveone la mette, stacca libero Misuraca e infila nell'angolo lontano la palla dell'1-1. Ripresa, più Fermana anche se la prima palla tocca ad Energe il cui destro è fuori non di molto. Ancora Ancora con l'incursione di Nador che mastica la conclusione. Fermana attiva con Tilli da fuori area, niente. Di là Cioffi non trova il tempo per la conclusione, ma quello per servire Basso: Padella salva tutto. Ancora che non approfitta nemmeno sul disastro di Furlanetto che fa sudare freddo i tifosi della Fermana. Finale per i padroni di casa: Semprini si libera al tiro e sembra fatta, ma Perucchini resta in piedi e salva tutto. Sempre Semprini cerca il guizzo che non trova. Va vicinissimo a ribaltarla l'ex Paponi che appena entrato incrocia e non va molto lontano dal 2-1.