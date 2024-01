La Fermana stoppa la Carrarese (0-0)

La Fermana non perde da 5 turni però non vince mai, alla Carrarese fuori casa continua a mancare un po' di sfrontatezza e il pari è al contempo premio e purga per entrambe. Minuto 18 contropiede toscano con Panico che si invola, si accentra, punta il secondo palo e però calcia largo. Primo tempo di ermetismo allo stato puro, per la Fermana c'è questa punizione poi vanificata dal controbalzo di Tilli. Ripresa, siccome il pari serve il giusto le squadre cercando di andarsela a prendere. Più la Fermana a dir la verità, con Scorza che conclude fuori la prima mischia. Al minuto 50 la migliore occasione del match. Giandonato prova la mandrakata dal limite, Bleve + traversa salvano una Carrarese spenta e passiva, fin lì. Passata la paura, Dal Canto suona la carica: Simeri va in verticale, ma è solo esterno rete. Alzano i giri del motore gli ospiti, Cicconi prova un sinistro interessante: il volo di Furlanetto a protezione è efficace. Dall'angolo Panico telefona al portiere della Fermana e prima della fine c'è ancora Fermo a sfiorare il colpo. Misuraca di testa schiaccia troppo e la volee del compagno non riesce. L'ultima cosa è un tiro cross quasi dalla gradinata che sa molto di beffa, però non va.