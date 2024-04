La Fermana vince ancora, battuta anche la Lucchese

SRV__FERMANA_LUCCHESE

Il momento magico della Fermana continua. Terza vittoria consecutiva per la squadra di Andrea Mosconi che dopo Rimini e Torres, batte anche la Lucchese con il punteggio di 2 a 1. Padroni di casa con Sorrentino e Paponi a formare il tandem d'attacco, toscani che rispondono con Yeboah unica punta. Ed è proprio l'attaccante ghanese a sbloccare il risultato. Sul cross di Di Santo, difesa della palla e sinistro che centra il palo e poi si insacca. Sesto centro in campionato per il giovane centravanti della Lucchese, scuola Verona. La reazione marchigiana non si fa attendere. Chiorra si oppone cosi prima sulla conclusione di Paponi e poi sul tentativo in acrobazia di Fort. Una manciata di minuti e la Fermana trova il pareggio. Paponi recupera palla ai 20 metri e lascia partire un destro potente e preciso che s'infila sotto l'incrocio dei pali. Grandissimo gol e seconda rete consecutiva per l'ex attaccante di Parma e Bologna. Sul finire di tempo, Chiorra è attento quando toglie a Scorza l'opportunità di una conclusione ravvicinata. Poco prima del riposo, Yeboah dal limite, palla fuori, non di molto. Secondo tempo, ci prova il solito Yeboah, dribbling e sinistro fuori bersaglio. Dalla parte opposta, contatto in area tra Quirini e Giovinco. Il direttore di gara non ha dubbi, calcio di rigore. Alla battuta si presenta lo stesso Giovinco ma Chiorra respinge con i piedi. Il finale è incandescente. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Misuraca trova il gol sotto misura, rete annullata per posizione di fuorigioco. All'ultimo minuto di recupero, suggerimento di Giovinco per l'inserimento di Niang che anticipa l'uscita di Chiorra e fa esplodere il Bruno Recchioni. La Fermana vince all'ultimo respiro e la salvezza non è più un miraggio