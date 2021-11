La Juve vuole la vittoria per passare il turno. Cr7 per Gasperini

Champions League quarta giornata. questa sera ore 21 in campo due italiane: Juventus e Atalanta. Il Gruppo F quello dell'Atalanta risulta molto equilibrato e questa sera potrebbero delinearsi i valori. I neroazzurri di Gasperini ricevono il Manchester United. Gara che segna il ritorno in Italia di Cristiano Ronaldo e come sempre tutti gli occhi saranno puntati sul portoghese. L'Atalanta dovrà fare una grande partita per poter strappare un risultato positivo contro i più quotati avversari anche se le distanze non sono più così larghe. I neroazzurri hanno acquisito un esperienza europea tale da potersela giocare con tutti. Circa 15mila gli spettatori attesi questa sera allo Stadio di Bergamo.

I bianconeri di Massimiliano Allegri devono reagire al momento negativo che stanno vivendo in campionato centrando il primo obiettivo stagionale, ossia, passare il turno con due giornate di anticipo. Nel gruppo H la Juventus è in testa a punteggio pieno, e un'altra vittoria significherebbe qualificazione certa agli ottavi. Passaggio del turno che Allegri vorrebbe centrare questa sera in casa con lo Zenit che di punti ne ha 3 e solo vincendo rientrerebbe in corsa.