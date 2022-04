La Lucchese batte 2-1 il Pescara. Nicola Nanni parte titolare

Terzo risultato utile di fila per la Lucchese che batte 2-1 il Pescara e sale al nono posto in classifica, il penultimo che vale i play off. Tra i rossoneri c'è anche il sammarinese Nicola Nanni. La prima occasione è degli ospiti. Ferrari sfiora il vantaggio sul cross dalla destra, manda di poco sul fondo di testa. La replica Lucchese è nel tiro di Visconti che Sorentino deve alzare sopra la traversa. La Lucchese prova a rendersi pericolosa, ma manca di precisione. Al 27' Nicola Nanni va vicinissimo al gol. L'attaccante sammarinese prende palla fuori area, si gira poi lascia partire una conclusione rasoterra che sfiora il palo. Nel finale di tempo il Pescara dalle parti di Coletta senza grandi problemi per il portiere di casa. Nella ripresa il vantaggio della Lucchese arriva al terzo minuto di gioco. Visconti si fa trovare al limite dell'area da dove gira di sinistro di prima intenzione, superando Sorrentino. Due minuti più tardi la Lucchese mette una seria ipoteca sul risultato finale con Belloni che calcia di sinistro, Sorrentino non è preciso e la palla rotola in fondo alla rete. Lucchese sul 2-0. La reazione del Pescara con il colpo di testa di Ferrari, sul secondo palo manda fuori. Ferrari il gol lo trova al 55' con un tiro da fuori, Coletta si fa sorprendere. Proteste toscane per un fallo di Ferrari, ma si va avanti. Il Pescara prova a portare qualche pericolo nell'area della lucchese ma per la retroguardia di casa non ci sono problemi. Vince la squadra di Guido Pagliuca 2-1.