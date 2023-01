La Lucchese passa al Galli, l'Imolese è ultima (0-2)

Il nuovo corso non da segni di come arginare la piena che ha travolto l'Imolese e la squadra precipita all'ultimo posto. Appena 4 minuti, Rossi male sulla punizione di Bianchimano, Alagna a rimbalzo e la Lucchese è già davanti. Toscani padroni della prima parte di tempo, Bianchimano è imprendibile e questa volta c'è Rossi a salvare tutto su Bruzzaniti. Un po' di Imola con una mischia nella quale ci prova Cerretti. Cucchietti la aspetta sul suo palo. Subito dopo Zanon sempre in mischia ci prova in acrobazia e va alto non di molto, ma l'occasione più importante c'è in chiusura di tempo quando Paponi non arriva per centimetri a chiudere sul secondo palo. Ripresa ad aspettarsi l'assalto che invece non c'è. E la Lucchese allora prova a chiuderla: Rossi intercetta il tiro cross di Rizzo Pinna e Mastalli svernicia la traversa. Tutta Imola sta in questa girata di Simeri che non prende la porta. Poi solo Lucca con Bruzzaniti a solleticare Rossi, bravo poi a ripetersi su Rizzo Pinna. E a forza di maturare lo 0-2 si materializza col solito vivacissimo Rizzo Pinna a metterla per Mastalli, la cui conclusione sbatte su Eguelfi e costringe Rossi a guardare e basta. Rossi che prima di chiudere l'ennesima giornata dispari, nega il tris a Rizzo Pinna. Il presente dice ultimo posto, nuvoloni carichi di pioggia su un futuro tutto da scrivere.