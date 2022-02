La Lucchese riacciuffa sull' 1-1 un Cesena deludente

Il Cesena fa 20 minuti brillanti poi si pianta e sbuffa. Ci mette a protezione del risultato senza gamba e con pochissime idee. Eppure il gol di Pierini che dopo 7 minuti ha sbloccato la partita faceva preludio a un epilogo migliore. Ma la Lucchese, qui Nardi stoppa Semprini, ha il merito di restare sempre aggrappata al match fino al meritato pareggio. Per un tempo comunque meglio i bianconeri. Pierini prova anche la rovesciata. Occasione Lucchese quando Bellich sale da dietro, nessuno lo segue, ma strozza il colpo di testa. Ripresa, prove tecniche di suicidio per Nardi che rischia la fotografia poi rimedia alla grandissima sulla conclusione di Babbi. Di là ci provano prima Bortolussi, murato, poi Candela che però non trova la porta. Sempre Cesena, ma troppo a strappi, Favale per un colpo di testa a salve di Caturano. Il cambio Nanni/Babbi fa bene alla Lucchese. Il sammarinese prende subito la profondità e sfruttando il brutto piazzamento di Ciofi si presenta davanti a Nardi. Steso per l'inevitabile rigore, a Semprini la palla dell'1-1. Nardi si supera, ma Belloni di testa è il più veloce sulla ribattuta. Spiccioli di esordio per l'austriaco Frieser che si fa vedere subito e poi è solo tempo per i fischi di un Manuzzi deluso.