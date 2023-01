La Reggiana in fuga verso la serie B

E' stata la domenica della Reggiana. Non solo perché la serie utile infinita si arricchisce di un'altra vittoria, ma perché la squadra ha prima dominato e poi sofferto, scherzato e poi rischiato. E insomma il successo con l'Alessandria vale molto di più di quei tre punti. Due dei quali hanno permesso di allungare a 7 il vantaggio su un Cesena che per contro ha dato segnali opposti. Troppe occasioni fallite e una drammatica situazione in porta dove nessuno dei guardiani attualmente a disposizione di Toscano è attrezzato a garantire le ambizioni dei compagni. Risale l'Entella che aggancia i bianconeri col terzo poker di fila, mentre l'Ancona continua la sua rincorsa a spese di un Gubbio ufficialmente piantato. Per la zona play off non è guarito il Rimini, il pari in rimonta ad Olbia non basta certo a cancellare le tre sconfitte consecutive. In coda si fa drammatica la crisi dell'Imolese. L'ultimo punto dei rossoblù risale all'11 dicembre scorso, l'ultima vittoria al 30 ottobre. Un dato reso impietoso dal fatto che la squadra nel girone di ritorno non ha ancora fatto gol. L'Olbia non vince, ma muove la classifica, l'Alessandria perde ma continua a dare segnali come il San Donato. Insomma, Ci sono due indizi belli grossi che portano a Reggio per la promozione diretta e a Imola per un posto in serie D. Il resto è tutto in rimescolare molto molto precario.