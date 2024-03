La Torres nel recupero piega una buona Vis Pesaro (1-0)

Si compiono le scritture che vogliono spacciata una squadra che va in casa di un'altra che ha più del doppio dei punti in classifica. Ma tra Torres e Vis si compiono all'ultimo giro e dopo che tutta questa differenza mica si è vista. Dall'angolo nato dal diagonale schermato di Fischnaller, Antonelli prende il tempo e non la porta. Avvio importante dei sardi, c'è ancora Neri a tamponare su Ruocco. Di là lampo VIs con Pucciarelli che scivola al momento di colpire e la vicenda si alza. Match frenetico, Zambataro per Zecca e gran riflesso di Neri. E ancora angolo, Neri male in uscita, ma riesce a recuperare la posizione per derubricare la sberla di Cester. Il tempo si chiude però in salsa marchigiana, Nicastro prende un anticipo velenoso e ci va a tanto così. E soprattutto Karlsson si mette in proprio, sfonda, e spacca la traversa. E' pesarese anche la prima bella cosa della ripresa, azione fluida conclusa da Pucciarelli. Squadre stanche e la Torres prova a vincerla di qualità, qui Neri si immola e salva tutto. In un finale che si preannuncia immobile, Neri va in presa sulla penultima minaccia. Sull'ultima invece il portiere va a vuoto e Diakitè lo punisce. E soprattutto punisce una buona Vis.