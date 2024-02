La Torres prova a tenere accesa la speranza

In meno di 10 minuti la Torres fa suo l'incontro con la Lucchese e resta a -12 dal Cesena e a + 5 dalla Carrarese. I sardi molto lontani dai bianconeri hanno l'obbligo di blindare il secondo posto. Il gol di Masala coefficiente di difficoltà altissimo e da cornice. A stretto giro spettacolare anche il raddoppio di Giorico. Nella ripresa Zaccagno commette un fallo ingenuo, ma si fa subito perdonare andando a parare il rigore calciato da Guadagni. Nel finale doppio giallo per il portiere della Torres, ma la sostanza non cambia. Allo stadio Porta elisa di Lucca, Torres batte Lucchese 2-0. Il Perugia soffre molto con la Fermana e il gol che permette alla squadra di Formisano di continuare a correre per un posto al sole nei play off lo realizza Seghetti all'85esimo. Al Renato Curi di Perugia, Perugia batte Fermana 1-0. Stesso punteggio con il quale la Juventus Next Gen regola il Sestri Levante, il gol vittoria arriva nel primo tempo e lo realizza di testa Rouh.. Al Moccagatta di Alessandria, Juventus Next Gen – Sestri Levante 1-0, Pareggio tra Olbia e Virtus Entella. Succede tutto nella ripresa al vantaggio ligure con Corbari, il pareggio è di Cavuoti. Al Nespoli di Olbia, Olbia – Virts Entella 1-1