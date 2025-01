La Vis Pesaro in 10 resiste all' Arezzo (0-0)

Arezzo - Vis Pesaro

L'Arezzo non sfonda il granitico muro Vis nemmeno giocando un tempo con l'uomo in più e così lo spareggio per diventare la sorpresa ufficiale finisce senza promossi, né bocciati. Arezzo da subito in pressione, Guccione agita la frusta col sinistro e va poco lontano dalla porta. Vis compatta e veloce in ripartenza e in pressione: qui l'errore di Coccia sviluppa una bella occasione per gli ospiti che poi Orellana conclude nella direzione di Trombini. Troise non gradisce la leggerezza difensiva. Nel recupero di un primo tempo bloccato, la sbracciata senza apparenti motivi di Coppola costringe i suoi a giocare tutta la ripresa in 10.

Oltre a stimolare Guccione a provare la califfata, L'uomo in più però trasforma in un'occasione il pomeriggio aretino e allora Tavernelli arriva a colpo sicuro, ma Zoia si immola e salva tutto. Il merito di Pesaro è quello di non far solo trincea, ma di saper pungere prima con Tavernaio contenuto da Trombini e poi col vivace Orellana. Riecco i toscani con Tavernelli che fa volare Vukovic. Che deve salvarsi più efficace che bello sulla velenosa di Righetti e anche sotto lo striscione del traguardo sulla telefonata senza pretese di Pattarello.