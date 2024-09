La Vis Pesaro si sblocca, 3-0 all'Arezzo

La Vis Pesaro sblocca la sua classifica con un comodo 3-0 sull'Arezzo, raggiunto a quota 3. Dei toscani la prima sortita con Renzi, che sciupa il suo deciso affondo per vie centrali con un tocco comodo per Vukovic.

Dopodiché, prende il campo la Vis: Cannavò rientra dal lato corto per un destro a giro appena oltre il sette, e sempre Cannavò riceve la sponda di Nicastro, taglia fuori Del Fabro e Lazzarini e mette sul palo lungo, dove Peixoto deve solo spingerla dentro. Lazzarini di nuovo in bambola quando la tocca di braccio nel tentativo di contrastare Orellana, servito di prima in area da Nicastro. Rigore, lo stesso Nicastro va sul dischetto e cannona sotto l'incrocio per il raddoppio.

Incassate due reti in 4', l'Arezzo trova comunque modo di reagire e prima del riposo Vukovic s'oppone al tiro da fuori di Gaddini e al colpo di testa ravvicinato di Guccione, in questo caso con l'aiuto di Tavernaro. Ripresa e tempo 30” Trombini respinge la conclusione defilata di Orellana, mentre Vukovic deve mettere il guanto su un velenoso traversone da destra.

Fuochi di paglia in una frazione piatta, fino al girochiave dell'87°: fa tutto Ceccacci che la strappa a Coccia sulla trequarti, avanza fin dentro l'area e piazza in angolo basso il pallone del ko. Tre punti alla Vis e Arezzo che ancora cerca quantomeno di entrare in tabellino, con Vukovic che però non ci sta e alza le conclusioni da lontano di Pattarello e Chierico.