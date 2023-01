La Vis Pesaro vince la sfida salvezza contro l'Olbia

Nell'Olbia impegnato in trasferta a Pesaro i sammarinesi Nicola Nanni e Filippo Fabbri partono titolari. Buon avvio degli ospiti che si rendono pericolosi sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Sperotti colpisce di testa trovando la deviazione di Farroni dopo 4 minuti. La risposta dei marchigiani, da palla inattiva a metà tempo. Di Paola dalla bandierina, il colpo di testa di Zoia viene salvato sulla linea con un grande riflesso di Sposito. È il preludio alla rete del vantaggio della Vis Pesaro. Zoia mette al centro, poi Aucelli dalla destra, la palla respinta, viene rimessa al centro da Cannavò che trova Di Paola che firma il vantaggio biancorosso con un bel destro sotto la traversa La reazione dell'Olbia è con il sammarinese Nicola Nanni. L'attaccante del Titano ha una buona opportunità dopo la mezzora. L'azione parte da Ragatzu, l'ex Cagliari viene fermato da Farroni, la sfera arriva sui piedi di Nanni che da ottima posizione manda fuori misura.

Prima della fine di tempo sono ancora gli ospiti a provarci Farroni blocca. Nella ripresa l'Olbia trova un'altra occasione con Ragatzu con un tiro cross che impegna Farroni. Ancora gli ospiti che sfruttano un errore di Aucelli. La conclusione in diagonale di Ragatzu è deviata in angolo da Farroni. L'Olbia resta in dieci al 74' per il rosso a Biancu, espulso per il fallo di reazione. Sull'asse sammarinese Fabbri-Nanni, l'Olbia prova a protestare per un fallo in area ai danni dell'attaccante, si va avanti. La Vis Pesaro sfrutta la superiorità numerica con Ngom. Il neo entrato tra i marchigiani raddoppia sulla respinta di Sposito. La partita sembra chiusa. L'Olbia riesce a riaprirla nel finale quando accorcia grazie alla rete di Ragatzu. La Rosa conclude in porta centrando il palo prima di destra e poi quello di sinistra della porta difesa da Farroni, la sfera finisce a Ragatzu che insacca. Nel recupero espulso il tecnico della Vis Oscar Brevi per proteste. L'Olbia ci prova fino alla fine, Ragatzu sfiora il clamoroso pari con un tiro cross che tocca la traversa. Finisce qui, la Vis Pesaro vince 2-1, seconda vittoria di fila per i marchigiani, che conquistato tre punti d'oro nella lotta salvezza.