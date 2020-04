Le tre ipotesi della Uefa per finire la stagione

Il massimo organismo del calcio Europeo ha ipotizzato tre scenari per portare a termine la stagione calcistica. L' ideale sarebbe concludere i campionati entro il 3 agosto, con la formula attuale. Nel caso non fosse possibile, la Uefa è disponibile ad accettare anche variazioni di format con l’introduzione di play-off e play-out. Se invece un Paese non riuscisse a portare a termine il proprio campionato, il Comitato Esecutivo della Uefa stabilirà delle linee guida per stilare le classifiche sulla base di tre elementi: equità, trasparenza e meriti sportivi