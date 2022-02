Modena solo in testa. Battuto di rigore il Cesena

15^ vittoria negli ultimi 16 turni per un Modena capace di uscire da una settimana insidiosa con 7 punti contro Entella – Reggina e Cesena. Primo posto solitario per la squadra di Tesser in goal poco prima della mezz'ora grazie ad un rigore concesso per fallo di Rigoni su Giovannini. Penalty trasformato da Tremolada. Anche il Cesena ha reclamato un rigore per un tocco di mano di Silvestri. Il Direttore di Gara Feliciani, fischia un fallo in attacco commesso da Pierini. Il Modena batte il Cesena 1-0 e guida da solo la classifica di serie C Girone B con il + 2 sulla Reggiana.