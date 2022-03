Nel posticipo di Serie C, il Modena riallunga in vetta al Girone B col 3-0 sull'Ancona Matelica. Partita chiusa già nel primo tempo: Mosti per il cross di Oukhadda, Armellino gira di prima intenzione in angolo basso e al 15° è vantaggio. Non meno bello 3' dopo, il raddoppio di Tremolada, autore di un mancino nel sette dalla mezzaluna. Infine, al 37°, Magnino completa l'opera, capitalizzando di testa l'assist di Azzi. Il Modena così si conferma capolista a +5 dalla Reggiana.