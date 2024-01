Non basta super Colombi: Rimini ko ad Arezzo (1-0)

Il Rimini ricomincia come aveva lasciato. Perdendo. Ad Arezzo la squadra di Troise è conservativa e rinunciataria ed è Colombi il migliore. Subito miracolo del capitano su Gaddini. L'Arezzo mette qualità e convinzione, sempre Gaddini fa a fette la difesa biancorossa e va vicinissimo al bersaglio grosso. Del Rimini del primo tempo c'è essenzialmente un flash di Morra. Mentre è sempre Colombi a tenere il risultato inchiodato. Lo fa sul sinistro di Guccione, lo fa ancora sul solito Gaddini. Ripresa, sale in cattedra Pattarello che non trova per millimetri la deviazione vincente. Spinge la squadra di Indiani, Montini da fuori non ci va troppo lontano. E poi con Gucci e Gaddini l'Arezzo resta sempre mediamente pericoloso fino al gol partita. Guccione la mette lunga, Gucci fa la sponda e Pattarello vola a insaccare l'1-0 che fa venire giù lo stadio. Solo ora, costretto dal risultato, il Rimini esce dal guscio. Lamesta impalpabile fin lì scalda da fuori i guanti a Trombini. E subito dopo arriva l'occasionissima per far pari: Cernigoi fa correre Ubaldi, conclusione sul primo palo murata da Trombini. Nel finale ci sono qualche cross e un contropiede aretino. Non cambia nulla e i toscani fanno festa. Per il Rimini, col Natale in mezzo, è il terzo ko consecutivo.