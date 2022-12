Paloschi nel finale salva il Siena con il Fiorenzuola

Si ferma dopo due sconfitte consecutive la serie negativa del Siena, che in casa contro il Fiorenzuola strappa l'1-1 nel finale di partita. Per gli ospiti quarto risultato utile di fila. La partita la sblocca dopo 10 minuti la squadra di Tabbiani che con Mastroianni passa in vantaggio. Gran merito del gol è di Sartore che riceve palla sulla sinistra finta il cross per poi rimettere al centro di mancino, pallone comodo comodo per il compagno che di piatto al volo deve solo appoggiare in fondo alla rete. Replica senese sugli sviluppi di un corner con il colpo di testa di Riccardi che trova Battaiola reattivo. Ancora i bianconeri con Disanto che fa tutto bene tranne il tiro che finisce sul fondo. Clamorosa occasione al 34' per il Siena. Battaiola decide per giocarla, Danovaro regala il pallone a Frediani che di prima intenzione calcia in porta centrando il palo in pieno. All'intervallo il Fiorenzuola è avanti 1-0.

Nella ripresa il Siena riparte da dove aveva lasciato. Sugli sviluppi del corner Frediana calcia centrando la traversa. Ma non finisce qui. L'azione prosegue e sviluppa sulla sinistra. Cross ancora per Frediani che gira di testa e centra ancora la traversa. Sulla ribattuta Belloni a botta sicura, Battaiola salva tutto, sulla respinta ancora il numero 10 che conclude sull'esterno della rete. A mezzora dalla fine entra Paloschi per i padroni di casa. Frediani, ancora lui, al volo da dentro l'area, la palla è destinata in rete, provvidenziale il salvataggio sulla linea di Stronati. La pressione del Siena sembra concretizzarsi al 68' quando Castorani firma la rete del pareggio. Il direttore di gara annulla per fuorigioco. Espulso il tecnico del Siena Pagliuca. Frediani continua la sua personale sfida con il portiere avversario. Altra conclusione deviata in corner. Dall'altra parte Di Gesù allenta la pressione senese con un tiro da fuori che Lanni devia sul fondo. Si torna in area Fiorenzuola, ma il Siena non riesce a passare. Il fortino del Fiorenzuola cade al 86' quando Paloschi ribadisce in rete il pallone non trattenuto da Battaiola sulla conclusione di Favalli. È l'ultima occasione della partita. Finisce 1-1 tra Siena e Fiorenzuola.