Pareggi tra Lucchese – Milan e Vis Pesaro – Perugia

Marcia lenta quella del Perugia che non riesce a sfodare nemmeno al Benelli con la Vis Pesaro. Palsson ha una buona possibilità, la sua conclusione viene intercettata da un difensore biancorosso posizionato sulla traiettoria. Gemello perde il pallone, arriva Nicastro che manda alto a porta vuota. Ancora Palsson alla conclusione sfera che non si abbassa per quanto voluto. Nella ripresa, duello Nicastro – Gemello, respinge il portiere del Perugia la girata dell'attaccante della Vis. Il cross di Paganini finisce sulla parte alta della traversa. Perugia che denota troppi imbarazzi difensivi, Stellone ne approfitta e indirizza verso la porta sguarnita , Angella sulla linea tiene in vita il grifone. Non ci sono altre grandi chance. Allo Stadio Benelli di Pesaro, Vis Pesaro – Perugia 0-0.

Pareggio ma con gol tra Lucchese e Milan Futuro. Saporiti direttamente da calcio di punizione porta in vantaggio i rossoneri di Lucca. Ravejre che ha sostituito Nava non ci arriva e Lucchese in vantaggio . Il pareggio dei rosseneri del Milan in maglia bianca arriva in chiusura di primo tempo ed è opera di Hodzic, più lesto di tutti a ribadire in rete una respinta corta a seguito di un calcio d'angolo. Nella ripresa c'è da vedere il coast to coast di Jimenez già convocato più volte anche in prima squadra, con la conclusione fuori non di molto ma grande azione, a cui ha risposto Tumbarello, in questo caso a tu per tu con Ravejre, fa l'altruista cercando un compagno in mezzo che non c'è invece che provare a calciare in porta. Al Porta Elisa di Lucca, Lucchese – Milan Futuro 1-1.