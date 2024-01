Perugia, sono 4 in fila: 3-2 al Pontedera

Pontedera - Perugia

E sono 4 vittorie in fila per un Perugia che si mantiene saldo al 3° posto col 3-2 sul campo dell'inseguitrice Pontedera, ora staccato di 7 punti. Successo sudato e nel quale c'è tanto del portiere Adamonis, subito decisivo in parata quando il lancio di Ianesi, e il mancato stop di Benedetti, gli liberano davanti Delpupo.

Di là invece Kouan affonda dalla trequarti e chiama Ciocci alla respinta di piede, a rimbalzo però c'è Sylla che sigla il suo 2° gol in due gare col Perugia, dopo le 5 segnate in maglia Vis. Nel prosieguo, il copione si ripete: Perretta lancia, Viti buca e Benedetti addomestica e serve Ganz, piroetta, mancino e Adamonis fa un altro miracolo. Cambio fronte e Perugia di nuovo implacabile: traversone di Lisi, inserimento sul secondo palo di Mezzoni e volante a incrociare, tutto impeccabile e raddoppio servito.

Un solco troppo punitivo per un Pontedera pienamente in vita, tanto che al via della ripresa riapre in fretta la questione: Perretta crossa, Delpupo sfiora e Ganz insacca, ma tutto è cancellato per un fuorigioco molto dubbio. Ma l'appuntamento per l'accorcio è rimandato di appena 4', quando Guidi s'inventa un capolavoro da oltre il vertice destro dell'area: applausi e toscani di nuovo a tiro di pari.

Pari che quasi arriva al 71°: Ianesi si smarca e crossa, la conclusione di Ignacchiti sbatte sui difensori, palla a Perretta che se lo mangia mancando lo specchio. Pericolo scampato e Perugia di nuovo in allungo, con l'angolo di Cancellieri per Mezzoni che stacca e in qualche modo trova doppietta e tris.

Non sufficiente però per chiuderla: Ianesi appoggia per il traversone di Angori e Delpupo coordina il tocco volante ravvicinato. Di nuovo tutto in discussione e a ridosso del recupero quasi ci scappa la X: parapiglia in area, il tiro di Ignacchiti diventa assist per Selleri che arpiona ma, davanti ad Adamonis, si divora il punto calciando fuori.