Pescara da montagne russe: 3-2 "zemaniano" all'Arezzo

Con Zeman in panchina non ci si annoia mai, nel bene e nel male. Il Pescara fa e disfa contro l'Arezzo ma alla fine si prende 3 punti fondamentali con l'incornata di Cangiano. Gli abruzzesi partono a razzo: gran giocata di Milani che scappa via a sinistra e aspetta fino all'ultimo prima di servire l'accorrente Tunjov che da due passi non può far altro che siglare l'1-0. 60 secondi più tardi e il Pescara vola: Merola s'invola a campo aperto – completamente dimenticato dalla difesa toscana – e a tu per tu con Trombini non sbaglia. Colpo da biliardo e 2-0, uno-due devastante dei pescaresi. Che però si addormentano in chiusura di frazione: Iori mette dentro e Mesik – nel tentativo di anticipare Mawuli – incappa in un goffo e sfortunato autogol che riapre i giochi.

E, nella ripresa, l'Arezzo opera la clamorosa rimonta con l'eurogol di Niccolò Gucci: corner di Settembrini, il 28 si coordina alla perfezione e la infila proprio sotto l'incrocio dei pali con un missile terra-aria. Gli amaranto tornano in quota e avrebbero pure la palla del 2-3 con il solito Gucci, uno dei più ispirati. Questa volta Plizzari ci mette una pezza ed evita il peggio. Una parata che scuote nuovamente i ragazzi di Zeman che, a 20 dalla fine, fanno saltare il banco: cross di Pierna e bel colpo di testa di Cangiano che – praticamente da fermo – la mette la dove Trombini non può arrivare. Il Delfino torna in vantaggio e ci resterà fino al 90': a Pescara è ripartita la giostra.