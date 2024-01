Poche emozioni e nessun gol in Gubbio - Ancona

Gubbio reduce da tre vittorie consecutive, per l'Ancona solo due soli punti nelle ultime sei gare, l'ultima vittoria risale al 18 novembre. Braglia si affida a Udoh e Di Massimo sul fronte offensivo, Colavitto risponde con Spagnoli ed Energe. Ed è proprio quest'ultimo ad aprire le danze con un sinistro, facile preda del portiere Vettorel. Dalla parte opposta, gran destro di Bulevardi con Perucchini che si distende e respinge.

Il primo tempo è tutto qui mentre la ripresa si apre con la girata di Spagnoli che non trova il bersaglio. Meglio gli ospiti nel secondo tempo. Basso anticipa l'uscita di Vettorel, Energe appoggia verso la porta sguarnita, ma sulla linea salva la retroguardia rosso-blu. Il Gubbio si rivede con la punizione di Di Massimo, alzata in angolo dal portiere avversario. Ancona pericolosa in contropiede ma Moretti non non trova l'angolo lontano. Padroni di casa che si divorano il vantaggio con Bernardotto che, sotto misura, mette incredibilmente sul fondo.

Ospiti in dieci per questa brutta entrata di Clemente su Spina, per il direttore di gara non ci sono dubbi, rosso diretto. Nel finale, Perucchini si salva d'istinto sulla conclusione ravvicinata poi gol annullato a Pirrello per fallo di mano di Chierico. L'ultima emozione in pieno recupero con il suggerimento di Spina per Bernardotto che manca l'impatto con il pallone. Allo stadio Barbetti, Gubbio - Ancona finisce 0 a 0 ed è un pareggio che non serve a nessuno.