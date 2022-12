Pontedera da favola, a Montevarchi la settima vittoria nelle ultime otto giornate

Montevarchi - Pontedera

Sette vittorie e un pareggio, ventidue punti su 24 disponibili e quinto posto in classifica. La favola del Pontedera non conosce ostacoli e l'arrivo in panchina di Max Canzi si è rivelato un autentico toccasana. Solo 4 punti nelle prime 6 giornate poi l'avvicendamento in panchina. Via Catalano e dentro il tecnico milanese, in carriera già vice allenatore di Mario Beretta e Walter Zenga. Una piacevole scoperta e non solo di risultati. Anche a Montevarchi, la squadra ha dimostrato personalità e qualità del gioco, dominando letteralmente i primi 45 minuti. Si comincia con il destro di Ladinetti che chiama Mazzini alla respinta. Al secondo tentativo, arriva il gol. Sul traversone di Somma arriva puntuale il colpo di testa di Nicastro. Quinto centro stagionale per l'ex attaccante di Padova e Rimini. Una manciata di minuti ed ecco il raddoppio. Cioffi ruba palla a Marcucci e si invola verso la porta avversaria, salta il portiere Mazzini e deposita in rete il pallone del 2 a 0 Al Brilli Peri non c'è partita e l'estremo difensore del Montevarchi è decisivo per due volte sui tentativi del solito Nicastro.

Secondo tempo e i padroni di casa hanno la grande occasione per riaprire la partita. Somma interviene cosi su Pietra, per il direttore di gara si tratta di calcio di rigore. Alla battuta si presenta lo stesso Pietra, conclusione respinta da Stancampiano e risultato che resta invariato. Montevarchi che non è nemmeno fortunato, quando Kernezo di testa non trova la porta per una questione di centimetri. In vantaggio di due gol, il Pontedera gioca di rimessa. Suggerimento di Nicastro per la battuta di Guidi, strepitoso Mazzini nel salvarsi in angolo. Il Montevarchi non demorde e guardate che cosa si inventa Cerasani. Gran destro del centrocampista rosso-blu e palla sotto l'incrocio dei pali. L'ultimo tentativo porta la firma di Pietra ma Stancampiano salva porta e risultato. Ennesima vittoria del Pontedera che s'impone per 2 a 1 a Montevarchi e consolida la zona play-off.