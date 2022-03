Questa sera c'è Fiorentina-Juventus: Vlahovic torna a Firenze da "nemico" per i viola

Nel servizio le parole di Massimiliano Allegri (allenatore Juventus) e Vincenzo Italiano (allenatore Fiorentina)

Fiorentina-Juventus è la seconda semifinale di Coppa Italia e rappresenta passato e presente di Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo – passato da Firenze a Torino nel mercato di gennaio – torna nella città dove è cresciuto calcisticamente e dove ha regalato tante gioie ai tifosi viola. Anche per quello che ha dato alla Fiorentina – 49 gol, 41 solo nell'ultimo anno e mezzo – Vlahovic, questa sera al “Franchi”, troverà sicuramente un ambiente ostile. E il nuovo numero 7 bianconero è stato al centro delle conferenze stampa dei tecnici Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano.

Per la Fiorentina “non è una partita come le altre” e in palio c'è una storica finale, per la Juventus è l'occasione di arrivare a giocarsi un altro trofeo. Il match del “Franchi” è solo il primo round, la gara d'andata. Il 19 o 20 aprile – allo “Stadium” - ci si gioca l'accesso all'ultimo atto. I viola sono al gran completo - fatta eccezione per lo squalificato Martinez Quarta – mentre è lunga la lista degli assenti in casa Juve con Allegri che punterà su uno tra i “baby” Akè, Soulè e Miretti.

