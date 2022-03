Real e PSG si giocano i quarti: Mbappe verso il recupero

Kylian Mbappe ha smaltito l'infortunio, si è allenato e salvo sorprese è pronto per il Bernabeu, dove potrebbe scendere in campo da avversario per l'ultima volta. Real-PSG atto II avrà tra i protagonisti anche il fenomeno francese, che dopo aver deciso in extremis l'1-0 di Parigi punta a dare il colpo di grazia al Madrid, che lo attende in estate. Ma qualora si concretizzasse potrebbe non trovarvi Ancelotti, perché alla Casa Blanca vincere non è l'unica cosa che conta, conta in primis divertire. E nonostante l'indiscusso primato in Liga, l'atteggiamento attendista dell'andata non è piaciuto per niente.

Tanto che un'eventuale eliminazione – magari abbinata a un'altra prova no - potrebbe valere già adesso un biglietto d'addio per fine stagione. Intanto, per stasera dovrà fare a meno degli squalificati Mendy e Casemiro, mentre Kroos ha un problema muscolare ma vuole esserci. Nel caso non recuperasse, toccherebbe a Camavinga stare in mediana con Valverde e Modric, dietro al tridente Asensio-Benzema-Vinicius. Davanti a Courtois invece sarà Nacho a completare il reparto con Carvajal, Militao e Alaba.

Per quel che riguarda il Paris, se Mbappe ce la facesse dovrebbe essere Di Maria il sacrificato di turno, col francese affiancato da Neymar - in panca all'andata - e dall'ancora poco convincente Messi. L'altro ballottaggio è a centrocampo, con uno tra Gueye e Paredes insieme a Verratti e Danilo. In campo anche l'altro azzurro Donnarumma, con in difesa Hakimi, Marquinhos, Kimpembe e Mendes. Non c'è Herrera, fuori insieme ai lungodegenti Ramos e Kurzawa.

Dalle 21 dunque fari puntati sulla finale anticipata del Bernabeu, anche perché l'altro ottavo, quello di Manchester, dice poco: il City vede i quarti già dal 5-0 di Lisbona, con lo Sporting che punta a un miracolo o quantomeno a un'uscita dignitosa.