Reggiana altro stop e stasera il Modena può allungare

Dopo la sconfitta di Gubbio arriva il pareggio con una delle squadre più convincenti di questo campionato l'Ancona/Matelica di Colavitto. La Reggiana non riesce ad andare oltre all'1-1 ed ora deve sperare che il Pescara fermi la capolista Modena. Comunque vada l'incontro di questa sera ore 21 i canarini di Tesser resteranno in testa. +2; +3 o +5, queste le tre possibilità di classifica che possono verificarsi dopo i 90 del big match del Braglia. Bloccata anche la lotta per il terzo posto con le sconfitte concomitanti di Cesena, a Pontedera, e Virtus Entella con la Vis Pesaro. Per i bianconeri la peggior partita dell'anno e sconfitta meritata contro i toscani di Maraia in grande ascesa e stabilmente nei play off. In basso si stacca il Grosseto adesso ultimo in classifica con 5 punti di distacco dalla coppia Viterbese – Imolese. Con nove partite ancora da giocare e 27 punti in palio può succedere ancora di tutto soprattutto nella zona bassa dove ogni weekend una vittoria un pareggio o una sconfitta di una o dell'altra cambiano la fisionomia del campionato.