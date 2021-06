Rimini ko in casa e play off a rischio

Sembra aver staccato la spina il Rimini visto al Romeo Neri nella penultima giornata di serie D. I biancorossi cedono 3-1 contro un Ghivizzano già salvo dal turno precedente arrivato in riviera senza più particolari obiettivi, se non quello di onorare la categoria. Alla fine è tanto della squadra toscana e poco di quella romagnola praticamente mai in partita e ora con il rischio di restare fuori dai play off. I primi 40 minuti di partita sono poca cosa e il gol degli ospiti è un lampo nel primo tempo della partita. Al 41' il Rimini perde palla, Felleca punta la porta e da posizione defilata trova un gran diagonale che batte Adorni. Un gran gol quello del numero 7 che festeggia alla Cristiano Ronaldo. Il primo tempo è di fatto riassunto nel vantaggio del Ghivizzano. Nella ripresa il Rimini cala ancora, gli ospiti raddoppiano. Al 34' Michelangelo Nieri viene ben servito da Fazzi e davanti al portiere romagnolo non sbaglia. Due minuti più tardi partita chiusa con il tris ospite. Ancora Nieri. Doppietta per il giocatore del Ghivizzano che appoggia di testa, ma l'assist e di altra categoria. Nottoli trova una grandissima giocata e mette un pallone perfetto per il compagno. Nel recupero arriva la rete di Vuthaj. La rete della bandiera vale il 20' gol stagionale dell'attaccante albanese. Al fischio finale è 3-1 per il Ghivizzano. Sabato a Cattolica l'ultimo impegno della stagione. Giallorossi sconfitti a Forlì e retrocessi. Per il Rimini obbligo di vittoria per conquistare i play off.