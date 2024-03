Rimini show e “manita” al Pescara

L'altalena biancorossa continua dopo tre sconfitte consecutive quattro se aggiungiamo la Coppa Italia, arriva lo show contro una delle favorite alla B, alla vigilia, come il Pescara in grande difficoltà, tre sconfitte e un pareggio nelle ultime quattro.

Pioggia di gol inaugurata da Del Carro bravo a sfruttare il cross di Lamesta e dedica al nascituro. Spettacolare l'azione tutta di prima che porta al centro del solito inesauribile Lamesta. Braccio largo di Di Pasquale, l'arbitro senza esitazioni assegna il calcio di rigore. Morra dagli undici metri non sbaglia. Poco dopo il quarto d'ora è già 2-0. Il Direttore di Gara Di Reda, vede falli di mano ovunque e punisce anche quello di Tofanari su cross di Milani. Merola centrale ma preciso, e il Pescara la riapre. All'alba della ripresa, il Rimini mette a nudo tutti limiti difensivi degli abruzzesi. Lancio millimetrico di Langella, Plizzari nel limbo, esco, non esco, Lamesta, controllo e sterzata con il sinistro, calibro di destro, gol meraviglia di un esterno d'attacco, grandi colpi. Sempre Lamesta uomo assist per Morra che con il diagonale preciso ne fa due personali e quattro per il Rimini su un Pescara che non c'è più. Semeraro piccolo brivido per Colombi, la sua deviazione sul tiro di Meazzi colpisce la parte alta della traversa. Poi c'è la standing ovation per Davide Lamesta ancora al servizio di un compagno di squadra, in questo caso Ubaldi che mette dentro il quinto. Tre assist, un gol, e una rigore procurato per l'esterno d'attacco del Rimini autentico protagonista.

Al Romeo Neri di Rimini, Rimini batte Pescara 5-1.