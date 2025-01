Riparte la caccia all'Entella capolista

Da capolista a padrona, l'Entella che guarda tutti dall'alto pensa alla dispersione. Più 5 sulle seconde, la strana coppia formata dalla Ternana (nomi altisonanti e qualche inciampo) e la Torres (avvio lento, poi ripresona col motore caldo). Non c'è fre way per Chiavari che dovrà sbucciarsi l'affare Pianese, una squadra che magari si può anche battere, ma che non la regala mai. Non sta meglio la concorrenza, trasfertaccia della Torres nel Pineto e vero e proprio big match per Terni al Liberati contro la Vis Pesaro, forse la sorpresa pià bella dei primi 2/3 di campionato. Il Pescara che ha smarrito la retta via e non vince più, la cerca a Perugia che invece di retta via non ne parla nemmeno. Un match malinconico da tra squadre che furono e non sono e chissà se saranno. Si comincia stasera con due anticipi, il primo riguarda squadre inguaiate e il secondo addirittura disperate. Via con Lucchese-Ascoli e il mercato che ha addirittura indebolito i toscani in attesa che la nuova proprietà batta un colpo. Tra Sestri Levante e Legnago un match senza ritorno per chi perde, ammesso che per chi vinca ci sia futuro. Classica domenica alle 15 per il Rimini di ritorno dal bel pari di Coppa, altro viaggio a Solbiate per chiedere al Milan Futuro, di poter ritrovare quella vittoria che in campionato manca da troppo tempo.