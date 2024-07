San Marino Calcio: ufficializzati mister Cascione e lo staff della prima squadra

Il San Marino Calcio ha definito lo staff tecnico della prima squadra. Dopo il mister, Emmanuel Cascione, arrivano in società anche Davide Forchino come vice ed Emanuele Ciabocco come preparatore atletico. Una conferma invece nel ruolo di preparatore dei portieri: sarà infatti ancora Daniele Bovo a rivestire questo incarico. Forchino, torinese classe ‘75, ha già lavorato con Cascione a Cattolica ed a Napoli dove hanno conquistato la promozione in Primavera A nella stagione 20/21. Tra le sue altre esperienze si segnalano Santarcangelo, Rimini e Forlì. Ciabocco, maceratese classe ‘78, è preparatore atletico professionista dal 2017. Ha collaborato con il settore giovanile della Fiorentina fino al 2020. Quindi nel 2021 il trasferimento alla Recanatese che, anche grazie alle sue qualità, si laurea campione d’Italia della serie D proprio nella stagione 21/22. Daniele Bovo è al suo terzo anno con il San Marino; una lieta conferma per tutto l’ambiente ed un riconoscimento all’ottimo lavoro svolto in questo periodo con la società.