Serie A: il Milan batte la Roma

Il Milan ha battuto 3-1 la Roma nella ventesima giornata di Serie A. Tre punti dal forte accento francese per i rossoneri di Pioli che hanno allungato al terzo posto in classifica con i propri talenti transalpini. Vantaggio all'11' con il primo gol in maglia Milan per Adli, poi il raddoppio allo stesso minuto della ripresa ha portato la firma di Giroud su assist di Kjaer. Il rigore di Paredes ha riacceso la Roma nel finale al 69', ma nel finale le parate di Maignan e l'ottima combinazione Giroud (di tacco) per Hernandez ha portato al 3-1 finale. Per il Milan anche due pali con Hernandez e Musah.

Fiorentina fermata in casa 2-2 dall'Udinese; quinta vittoria di fila per la Lazio, che supera 1-0 il Lecce; Cagliari-Bologna 2-1; stasera Atalanta-Frosinone e domani Juventus-Sassuolo.