Serie A: pareggio fra Udinese e Lecce, Fiorentina ko con l'Empoli

L'Udinese e il Lecce hanno pareggiato 1-1 in uno dei due posticipi della nona giornata di serie A. I friulani sono andati in vantaggio a inizio ripresa con un rigore di Thauvin ma sono stati raggiunti al 38' da una rete di Piccoli. La squadra di casa, che non ha mai vinto finora, è quart'ultima con 6 punti, mentre il Lecce è decimo a quota 13, insieme con la Lazio.



La Fiorentina non è riuscita a dare continuità all'importante vittoria di Napoli prima della sosta che l'aveva proiettata al terzo posto al pari della Juventus: nel derby toscano la squadra di Italiano finisce ko per mano di un Empoli che ha meritato di portarsi a casa i tre punti. La squadra azzurra, finora un solo segnato e un solo successo in campionato, ne ha realizzati due nella sfida più sentita dai propri tifosi: Caputo nel primo tempo, Gyasi a fine ripresa. Finisce 0-2.