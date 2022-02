Serie C: brutto ko dell'Imolese a Pistoia

La sfida salvezza tra Pistoiese e Imolese va ai toscani. La squadra di Marco Alessandrini vince 3-0 e supera in classifica proprio quella di Gaetano Fontana. La partita si decide nella ripresa dopo che il primo tempo si era chiuso sullo 0-0 con l'Imolese più vicina alla rete rispetto alla Pistoiese nei primi minuti, poi i padroni di casa vanno anche in vantaggio con Moretti, ma il direttore di gara annulla per fuorigioco. Dall'altra parte Seculin a deviare in corner il pallone girato in piena area di rigore. Prima del fischio di chiusura di frazione, Mezzoni calcia in porta dopo un batti e ribatti, Angeletti riesce a respingere. Nella ripresa la Pistoiese sfrutta un errore dell'Imolese e con Martina sfiora l'1-0 con una conclusione che sfiora la traversa. L'Imolese potrebbe passare con Padovan, il giocatore romagnolo si libera e conclude la palla si stampa contro la traversa. Un paio di minuti più tardi il gol della Pistoiese con Suciu. Il centrocampista arancio va a depositare in fondo alla rete il pallone spizzato sul primo palo. Pistoiese che si ritrova anche in superiorità numerica quando Benedetti viene espulso per il fallo su Bocic. Negli ultimi dieci minuti la Pistoiese passa due volte con Pinzauti. Partito dalla panchina il giocatore di casa raddoppia all'85' ribadendo in rete dopo il primo tocco non trattenuto da Angeletti. Poi a tempo scaduto firma la personale doppietta e il tris per la Pistoiese con un colpo di testa sugli sviluppi di corner. La squadra di Alessandrini vince 3-0 e scavalca l'Imolese, per i romagnoli appena tre punti nelle ultime cinque partite.