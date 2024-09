Sestri Levante corsaro a Piancastagnaio: 1-0 alla Pianese

Il Sestri Levante sa vincere solo in trasferta: il secondo successo stagionale per i liguri arriva ancora lontano dalle mura amiche, su un campo ostico come quello di Piancastagnaio. Un ko che inguaia la Pianese, ora immischiata in piena zona play-out. Primo tempo soporifero dove non succede nulla o quasi. Meglio il Sestri, invece, nella ripresa: sulla punizione dalla trequarti Valentini sbuca sul secondo palo ma spara alle stelle. Tre minuti più tardi però arriva il vantaggio ospite: Conti calcia da fuori, Chesti si oppone e devia ma Parravicini – da vero rapace d'area – supera Boer portando avanti i Corsari. Sarà il gol partita ma c'è tanto altro: ancora Parravicini svetta sulla punizione di Clemenza, fuori di un soffio. Poi tocca alla Pianese: corner e - sulla sfera in uscita - Colombo si coordina alla perfezione e chiama Anacoura alla super risposta, anche se c'era una posizione di offside davanti al portiere del Sestri. Che è decisivo anche su Sorrentino, liberato in area da Proietto: destro a botta sicura e Anacoura chiude con il piede. Ci si aspetta un finale all'arrembaggio anche perché i rossoblu restano in 10 per il secondo giallo estratto a Podda. Ma la Pianese non si fa più vedere dalle parti di Anacoura e, anzi, ristabilisce la parità numerica per l'espulsione di Da Pozzo in pieno recupero, sempre per doppia ammonizione.