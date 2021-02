Cosimo Sibilia è stato rieletto alla guida della Lega Nazionale Dilettanti per il quadriennio 2021-2024. A votare il candidato unico sono stati 73 delegati su 87 aventi diritto al voto, 14 gli astenuti. "Ci batteremo fino alla fine per contrastare la legge dello sport che così concepita darebbe il colpo di grazia al calcio dilettantistico che con questa legge rischiano di non iscriversi ai campionati". Queste le sue dichiarazioni da neo rieletto Presidente.