Solo 0-0 tra Entella e Lucchese

Virtus Entella - Lucchese

Risultato che permette ai liguri di tornare a muovere la classifica dopo il ko della giornata precedente e ai toscani di portare a quattro la serie di risultati positivi. Prima occasione da segnalare una conclusione da fuori di De Maria con un sinistro che finisce alto. Di là il tiro di Parodi è deviato e non trova lo specchio di porta. Al 20' Gugher si gira al limite e lascia partire un tiro che si spegne a lato. Occasione Entella al 40', Petermann fa una grande giocata, ma vanifica tutto con una conclusione troppo debole. Nella ripresa la sfida continua sugli stessi ritmi, blandi del primo tempo, e non ci sono grandi occasioni da segnalare. La soluzione da fuori resta la preferita da entrambe le squadre. La Lucchese ci va forse un po' più vicino, ma manca il tocco decisivo. La Virtus Entella riesce anche a segnarlo un gol all'80' con Giovannini, che mette in rete il pallone ribattuto dal palo su un cross dalla sinistra. Il direttore di gara annulla per fuorigioco, tante le proteste dei padroni di casa. Restano molti dubbi. Non succede più nulla, finisce senza reti e con un punto a testa.