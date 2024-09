Solo 0-0 tra Gubbio e Campobasso

Non vanno oltre lo 0-0 Gubbio e Campobasso. Risultato che permette ai padroni di casa di allungare la striscia di risultati utili a cinque, con il terzo pari di fila. Al 17' brivido in area ospite quando Forte sbaglia l'uscita, Tommasini tenta la rovesciata, la difesa ribatte tra le proteste dei giocatori di casa per un presunto tocco di mano. Rocchi ci prova di testa, la palla termina alta sulla traversa. Alla mezz'ora occasione Campobasso. Azione sulla sinistra di Haveri che mette al centro per Di Stefano che calcia forte ma non inquadra lo specchio di porta. Nella ripresa la prima occasione è per gli ospiti sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Ancora Di Stefano, Venturi non si fa sorprendere sul suo palo. Sempre attento il portiere del Gubbio un minuto più tardi su Di Nardo al quale è lascito lo spazio per calciare in porta. Nella ripresa le occasioni migliori sono del Campobasso, che al 71 è di nuovo davanti a Venturi con Di Nardo che si vede respingere la conclusione. Dall'altra parte sul tiro-cross di Faggi che attraversa l'area, nessuno riesce a toccare la palla. Finisce 0-0 tra Gubbio e Campobasso.