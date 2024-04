Sono 22 i gol della 30ª in Serie D. Si giocano la C Carpi e Ravenna

Deve attendere un un'ora il Cabassi per esplodere per il gol di Arrondini. E il Carpi mantiene il + 2 sul Ravenna. Giallorossi che dilagano nel derby con il Forlì. Primo gol su calcio di rigore. Fermato in proiezione Tirelli. Dagli undici metri realizza Nappello. Il raddoppio è un gioiello di Campagna. Il sinistro conclude la sua corsa sotto l'incrocio dei pali. Nel finale non c'è più Nappello, Sabbatani imita Lautaro Martinez contro l'Atletico Madrid, poi si fa perdonare siglando il definitivo 3-0. Blitz clamoroso del Borgo San Donnino in casa del Lentigione, in vantaggio con Carollo che approfitta di un pasticcio difensivo. Nella ripresa ancora un indecisione dei padroni di casa permette a Ferretti di raddoppiare. Dimezza le distanze il bomber Alberto Formato.

Sul cross dalla destra di Nanni, Sala di testa per il pareggio del Lentigione. Il San Donnino resta in 10 e resiste all'onda lunga e nel finale a tempo scaduto trova con Calmi il gol vittoria. Lentigione – Borgo San Donnino 2-3. Risale al quinto posto il Corticella che ribalda l'Imolese in vantaggio con Brandi. Il pareggio è di Rocchi. Il solito cecchino Trombetta per il sorpasso definitivo. A Bologna, Corticella batte Imolese 2-1. Di rigore il pareggio tra Victor San Marino e Certaldo. Akkamadu si procura e trasforma un rigore che non c'era. Il fallo di mano di Gozzerini consente a Sabba sempre di pareggiare su calcio di rigore. Victor San Marino – Certaldo 1-1.

In trasferta vince anche il Prato che risale in classifica. Trovade realizza su calcio di rigore. Il raddoppio con un azione personale di Michele Bigonzoni. A Sant'Angelo Lodigiano, Prato batte Sant'Angelo 2-0. E' di Andrea Grilli il più bel gol di giornata se non dell'anno. Da calcio d'angolo , il giocatore dell'Aglianese si coordina alla perfezione per un destro al volo da antologia. Della Pietra in contropiede per il raddoppio. Completa il tris sempre su palla in attiva di testa Maloku. Aglianese batte Sammaurese 3-0. Il San Giuliano City grazie a due rigori trasformati da Salzano e Makni batte il Mezzolara in gol con Alessandrini. 2-1 il risultato.

E chiudiamo con la triste pagina della Pistoiese che non si presenta a Lodi per affrontare il Fanfulla. Attesi come da regolamento quarantacinque minuti rispetto all’orario previsto per l’inizio della gara, l’arbitro non ha potuto fare altro che decretare la vittoria a tavolino del club bianconero. Per la Pistoiese invece, oltre al ko, scatterà anche un punto di penalità in classifica e una sanzione economica da parte del giudice sportivo. A livello sportivo la regolarità della stagione è appesa ad un filo, in quanto alla prossima rinuncia la Pistoiese verrebbe esclusa dal campionato, condizionando fortemente anche la lotta promozione per chi sta in alto e quella per la salvezza per chi sta in basso. E allora se è vero che chi vivrà vedrà, non ci resta altro che attendere.