Foto: @bayer04fussball

Storico scudetto per il Bayer Leverkusen. La squadra tedesca è campione di Germania per la prima volta in 120 anni di storia. Dopo 11 anni si interrompe anche la striscia vincente del Bayern Monaco. La squadra di Xabi Alonso è ancora imbattuta in stagione ed è in corsa per la Coppa di Germania e l'Europa League. Dopo la vittoria per 5-0 sul Werder Brema è arrivata l'aritmetica certezza del Meisterschale con 5 giornate di anticipo e l'invasione di campo.