Torres in bianco, regge la Maginot del Pontedera (0-0)

Con Stancampiano per Lewis Canzi blinda la porta e ci parcheggia davanti il pullman. L'arrembaggio Torres porta in dote solo 2 pali. Scotto si libera, destro fuori non di molto. Calcio d'angolo Mastinu disegna strano e si appoggia sulla traversa. Si gioca ad una porta, Scotto gira con il destro, prima vera chiamata per Stancampiano, ce ne saranno altre. Cresce la pressione sarda, Scotto per Ruocco, tocco morbido, Fischnaller anticipato a mezzo metro dalla porta. Prima dell'intervallo mancinata di Ruocco nei pressi del palo. Ripresa, Zecca beve Angori e calcia, Stancampiano si allunga e tiene il risultato. Si continua a giocare ad una porta, Antonelli però non la prende. Sassari ci prova anche su punizione, Scotto non forte, comunque indirizzato, il solito Stancampiano in due tempi risolve la pratica. Nel finale le due occasioni migliori di tutto il match: con una combinazione tutta in verticale Scotto manda in porta Fischnaller, Stancampiano chiude ancora. E dal calcio d'angolo sembra fatta, il legno respinge beffardo Fischnaller e per la capolista è il secondo pari di fila.