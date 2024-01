Tra Spal e Cesena vince la prudenza (0-0)

Tanta prudenza fa 0-0 e tra Spal e Cesena vince il reciproco timore di poterla perdere più che di poterla vincere. Quando Berti incorna il traversone di Donnarumma e chiama Alfonso al primo volo sono passati 4 minuti e sembra l'inizio di una serata che non sarà. Di là Fiordaliso per Rabbi, alto. Il primo tempo è comunque gradevole, il sinistro non è il piede di Corazza. Il Cesena arriva con fatica in area e allora Shpendi ci prova da fuori e prende il corner. Dalla bandierina, occasionissima, sale Silvestri e Alfonso la toglie dall'angolo. Lato Spal sinistro velenoso di Edera fuori di centimetri.

In chiusura di tempo brivido con la giocata di Maistro, Rabbi che prende il tempo e devia fuori. Ripresa e il Cesena rischia il suicidio, angolo di Maistro, Shpendi svirgola e il palo salva Pisseri. Un minuto dopo Collodel fa gol ma è tutto fermo per un evidente fuorigioco. Il ritmo scende ulteriormente e nessuna delle due squadre trova l'episodio. Kargbo di testa ci va davvero vicinissimo e poi Adamo prova a far tutto da solo, ma è proprio serata da 0-0.