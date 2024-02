Una magia di Antenucci fa gioire la Spal

Solo 2 punti nelle ultime cinque giornate e sulla panchina della Spal torna Mimmo Di Carlo. Recanatese in crisi profonda, l'ultima vittoria risale al 12 novembre dello scorso anno. Padroni di casa con Zilli e Petrovic a formare la coppia d'attacco mentre Pagliari perde Melchiorri per problemi fisici.

Si comincia con un gol di Zilli, annullato per posizione di fuorigioco. La Spal fa la partita è va ripetutamente vicina al gol, il sinistro di Edera si stampa sul palo. Un manciata di minuti ed arriva il secondo legno dei biancoazzurri. Traversone di Ghiringhelli per la sponda di Petrovic, il sinistro di Zilli centra in pieno la traversa. Secondo tempo, stesso copione. Spal costantemente in avanti, il sinistro di Edera regala solo l'illusione del gol.

L'occasione più nitida capita sui piedi di Del Monte che da ottima posizione, manca il bersaglio. A venti minuti dal termine, Peda già ammonito, interviene cosi su Carpani e il direttore di gara estrae il rosso per il capitano biancoazzurro. Nel momento più difficile, arriva il gol partita. La firma è quella di Mirco Antenucci.

Potenza, tecnica e coordinazione nella sforbiciata che vale i tre punti e l'apoteosi dei tifosi ferraresi. La Recanatese si vede solo a tempo scaduto ma è pericolosissima. Il diagonale di Carpani esce davvero di un nulla. La Spal torna alla vittoria ed aggancia in classifica una Recanatese che a Ferrara rimedia la quarta sconfitta di fila.