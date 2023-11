Una magia di Ragatzu rilancia l'Olbia

Torna a vincere l'Olbia che supera un Pineto precedentemente in grado di mettere il freno alle grandi. I padroni di casa si rilanciano così in classifica e chiudono ufficialmente il periodo di flessione. Cavuoti fa un numerone, il sinistro è fuori di niente. Applausi. Olbia che prende il comando della operazione, sponda di fisico di Nicola Nanni, ma è tutto fermo per un fuorigioco. Si vede anche il Pineto che accende il suo reparto qualità, Volpicelli fa il tenore, cambio di piede e calcio, Rinaldi vola. Di là anche l'Olbia ha il suo solista. Ragatzu è uno spettacolo nella preparazione, nella mira, nell'esecuzione: 1-0.

Ripresa, Olbia in protezione, ma il Pineto resta imbrigliato in un giropalla che senza il cambio di passo non riesce ad incidere. Teraschi al volo, altissimo. Nel finale ospiti più pericolosi, essenzialmente però è una carambola a far suonare la sirena d'allarme disinnescata dall'uscita di Rinaldi. In pieno recupero la palla più interessante con conclusione di Ndjambe sulla quale ancora l'ottimo Rinaldi tiene inviolata la sua porta e regala all'Olbia la vittoria dell'aggancio ai suoi avversari a quota 14.