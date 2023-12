Turno infrasettimanale in serie D con le gare dell'ultima giornata del girone d'andata. La capolista Ravenna vince al 97esimo il derby in casa dell'Imolese. Poker del Victor San Marino che s'impone per 4 a 0 sul campo del Borgo San Donnino mentre il Forlì liquida la pratica Aglianese con il netto 3 a 0. Sconfitta per la Sammaurese battuta per 2 a 1 dal San Giuliano City.