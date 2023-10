Vis Pesaro di misura: suo il derby con la Recanatese

Una vittoria importante, per allontanarsi dalla zona play-out e avvicinarsi a quella play-off. Ancor più importante perché è un derby: la Vis Pesaro batte di misura la Recanatese e ottiene il quarto risultato utile consecutivo. Dopo un primo tempo di nulla cosmico con pochissime occasioni da una parte e dall'altra i biancorossi di Simone Banchieri la sbloccano ad inizio ripresa, alla prima vera chance. Di Paola calcia potente dal limite, Meli respinge come può e Lorenzo Da Pozzo si avventa ribadendo in tap-in. Gol da rapace d'area per il giovanissimo classe 2004, in prestito dal Venezia.

Solo dopo lo svantaggio si sveglia la Recanatese che cerca in tutti i modi di pareggiarla: Senigagliesi in diagonale, Polverino è attento e la tiene lì in due tempi. Poi Melchiorri se lo divora: il bomber è tutto solo sul cross di Giampaolo ma manda incredibilmente alto da pochi metri. E' un buon momento per gli ospiti: altro diagonale, questa volta di Carpani, respinto dal solito Polverino. Pesaro soffre ma regge: in un 3vs2 De Vries è egoista e invece che servire Di Paola va da solo, tiro deviato e alto sopra la traversa. Gli ultimi assalti della Recanatese non portano al pari, la Vis Pesaro vince 1-0 e si rilancia in classifica.