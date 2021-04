Vis Pesaro salva, decise le cinque che lotteranno per la salvezza

Marchi serve, Cannavò la piazza di testa e la Vis Pesaro è salva: così si forma l'1-0 sul Mantova a garantire un altro anno di C ai biancorossi e delinea definitivamente la griglia dalla quale, direttamente o per spareggi, usciranno le tre retrocesse. La prima sarà una tra Arezzo e Ravenna, scontratesi per un 1-1 firmato da Martignago e Di Paolantonio, che capitalizzano rispettivamente l'errore di Cherubin e la paperissima di Tomei. Papera che rischia di pesare piombo per i romagnoli, che restano ultimi a -2 dai rivali e ora, per andare almeno nel playout, devono battere il Carpi e tifare che l'Arezzo non vinca a Cesena. Già certo del playout il Fano, le cui speranze di evitarlo svaniscono con l'1-1 con la Triestina. I gol sono entrambi di testa: apre Barbuti su corner di Urso, impatta Calvano su punizione di Sarno, con Viscovo sorpreso sul palo di competenza.







Qualche barlume di salvezza diretta ce l'hanno ancora Imolese e Legnago: devono vincere l'ultima e tifare il ko dell'Arezzo a Cesena, così la forbice coi toscani supererebbe gli 8 punti e annullerebbe il playout. Un arrivo alla pari tra le due sfavorirebbe l'Imolese, che comunque intanto s'è guadagnata la possibilità grazie alla punizione di Provenzano valsa l'1-0 sul Gubbio. Gubbio che, nonostante il rosso a Signorini, nel finale quasi la acciuffa con Pellegrini: incornata alzata da Siano, traversa centrata sul corner seguente e infine diagonale ravvicinato che esce non si sa come. Viceversa il Legnago cede 3-0 al Modena, nonostante l'arrembaggio nei 20' iniziali. Il meglio sono Mattioli che respinge sulla riga Bulevardi – dopo l'invito di Morselli lisciato da Grandolfo – e il destro da fuori di Giacobbe, rimbalzato da ambo i pali. Poi, nella ripresa, la fuga emiliana: tacco di Luppi per Pierini, Perna lo stecca ed è rigore, trasformato da Luppi. Nel bis stessi interpreti: Perna male, Luppi innesca e Pierini stavolta va dentro, infilando l'angolo. Il contropiede di Mignanelli finalizzato da Castiglia chiude l'ennesimo successo del Modena, che ora, in quanto migliore quarta, salterebbe i turni infragirone dei playoff. Cosa che porterebbe in post season pure la Virtus Verona: con la Fermana il palo e Sibi stoppano Neglia e le rovesciate di Boateng, poi, al 92°, De Marchi la piazza da fuori e pesca l'1-0 definitivo.