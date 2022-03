Vittorie play off per Pescara e Vis Pesaro

Olbia vicina al goal in apertura con La Rosa il colpo di testa finisce sul palo. Goal solo rimandato per il centrocampista che sblocca la partita con una conclusione da fuori, non irreprensibile Sorrentino nell'occasione. Olbia in vantaggio con La Rosa. L'inerzia della sfida sembra tutta in mano ai sardi che vanno ripetutamente vicini al raddoppio e il Pescara non sembra in giornata, poi nel calcio basta una scintilla per far cambiare tutto: di testa Ferrari anticipa tutti e di testa batte Ciocci. Al 94 e 55 secondi Frascatore raccoglie al limite e lascia partire un sinistro potente e preciso per il sorpasso all'ultima curva. Allo Stadio Bruno Nespoli di Olbia, Pescara batte Olbia 2-1.

Grosseto partenza a razzo a Pesaro, arrivano tre occasioni da goal nei primi 15 minuti, l'ultima del trittico si trasforma in rete con Capanni che gira in porta di ginocchio, un calcio di punizione dalla tre quarti. Vantaggio meritato per i maremmani. Il Grosseto lascia capire il motivo per cui è ultimo in classifica nel modo in cui subisce il pareggio. Tonso sfrutta un triangolo e conclude Barosi è battuto sul suo palo. Minuto 65, Gavazzi centra Nocciolini in pieno, l'arbitro fischia il rigore senza attendere lo sviluppo dell'azione e il gol di Capanni che protesta. Dal dischetto Cretella spara sulla traversa e si resta sul risultato di parità. Nel finale arriva la beffa. Arras su Cannavò, altro rigore questa volta trasformato dall'attaccante della Vis. Allo Stadio Benelli di Pesaro, Vis Pesaro batte Grosseto 2-1.