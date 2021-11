La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio è stata ricevuta in udienza dai Capitani Reggenti in occasione del 90° anniversario dalla fondazione. Il presidente Marco Tura ed il Segretario di Stato allo Sport Teodoro Lonfernini esprimono tutta la loro soddisfazione per un traguardo così importante.

Nel video le interviste a Marco Tura e Teodoro Lonfernini