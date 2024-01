Al San Giovanni basta un tempo, Academy ko 5-0

Al San Giovanni basta un tempo per prendere il largo sulla San Marino Academy e la ripresa serve giusto per fissare il definitivo 5-0. Dopo due ko in fila le pantere ritrovano ruggito e +6 sulla prima delle escluse dai playoff, il Domagnano. E altri 6 punti più sotto c'è l'Academy, penultima e in piena spirale negativa: 8 sconfitte – 5 consecutive – in 9 partite, col successo del 2 dicembre sul Faetano come unica eccezione.

E dire che dopo 13” Bortolotto sfiora il gol caricando da fuori sulla respinta corta di Robba, palo e poi Gatti a centrare De Angelis sulla ribattuta. Gatti che nell'occasione si fa pure male e deve lasciare il campo, sostituito da Giacopetti. Per il San Giovanni invece la prima è buona: velo di Nicola Sartini, affondo di Aprea e imbucata per Contadini, perfetto nello stoccare un rigore in movimento.

Siamo al 14° e l'Academy si prende 10' per digerirla, dopodiché torna a dar segno di sé: spunto di Giacopetti che porta a spasso tutta la difesa ma non Azael Garcia, che gliela spazza via appena prima del tiro. Sul lancio di Giocondi invece Bortolotto scavalca De Angelis di scavetto, Santi è sul pezzo e spacca in angolo.

È il momento migliore dell'Academy, finché, sul traversone di Contadini, Battistini esce in maniera avventata e tampona Nicola Sartini. Rigore, se ne occupa Aprea e la trasformazione è impeccabile. Bis e buio totale per l'U22, sul cui sbandamento banchettano le pantere. Aprea a smarcare in area D'Angeli, il cui inserimento difetta nel controllo. Poi Battistini esce oltre l'area ad anticipare Contadini di testa, Boldrini intercetta e Nicola Sartini gira dalla distanza, mancando di poco la porta sguarnita.

Quindi, nel recupero, l'allungo, coi piazzati: angolo di Azael Garcia, Nicola Sartini prende il tempo a tutti e inzucca per il suo 6° centro, la metà dei quali segnati proprio all'Academy. Sulla punizione di Boldrini invece Stefano Sartini tocca di testa e Robba anticipa Battistini per il poker, con Giambalvo che non riesce ad allontanarla sulla linea.

Duplice fischio, partita chiusa e ripresa che di fatto ha una sola azione di rilievo, con D'Angeli imbeccato dall'appena entrato Bruma e stavolta chirurgico nel piazzarla in buca d'angolo. Ci sarebbe un'occasione anche per Bortolotto, che però, sul traversone di Giocondi, si libera per un mancino che gli resta in canna.